الموت يفجع الملكة إليزابيث بعد وفاة أحد المقربين

تعيش ملكة بريطانيا الملكة “إليزابيث الثانية"، حالة من الحزن العميق بعد وفاة أحد أصدقائها المقربين الخميس الماضي، وهو السير "تيموثي كولمان".



ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن الملكة إليزابيث تشعر بالألم الشديد لفقدان السير "تيموثي"، لأنه كان من الاصدقاء المقربين لها والذي كان يزورها من حين لآخر .



وتوفي " تيموثي"عن عمر يناهز 91 عاما، و هو زوج إبن عم الملكة إليزابيث ، في مدينة بيكسل، و كان أولاده محيطين به، ورفض الدخول للمستشفى وتلقي العلاج وفضل أن يكون في منزله في أيامه الأخيرة .



وذكرت الصحيفة أن "تيموثي كولمان"، توفى بعد 7 أشهر من وفاة زوجته التي توفت في يناير الماضي عن عمر يناهز 88 عاما .



جدير بالذكر، أن العاملين في القصر الملكي في بريطانيا، أكدوا علامات الحزن الشديدة التي ظهرت على الملكة عقب إعلامها بوفاة السير "تيموثي كولمان" ، ورفضها مقابلة أي شخص .