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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في إطار رؤية مصر للتحول الرقمي..

القوى العاملة: استمرار التدريب المجاني على 5برامج متخصصة وشهادة دولية من "هواوي"

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن استمرار التدريب المجاني علي 5 برامج متخصصة لخريجي كلية الهندسة قسم (اتصالات، وحاسبات)، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات، وخريجي قسم إدارة الأعمال، وذلك للدفعات (2018، و2019، و 2020)، تمهيدا لإعدادهم كمدربين والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة "هواوي للتكنولوجيا مصر".

 

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التسجيل للحصول على التدريب من خلال موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي : http://trmom.manpower.gov.eg

 

وقالت الوزارة إن المرحلة الأولي للتدريب بدأت بـ 11 مدربا من 120 خريجا مطلوبين لتأهيلهم ليكونوا مدربين في هذه المرحلة، وإن الوزارة مازالت تستقبل طلبات الراغبين في الالتحاق  في المرحلة الثانية لاستكمال العدد المطلوب.

 

وفى هذا الإطار ، أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة أن التعاون القائم بين الوزارة وشركة "هواوي للتكنولوجيا مصر" يعد تعاونا مثمرا في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، مضيفا أن التدريب يمنح شهادة دولية معتمدة من "هواوي للتكنولوجيا مصر" ، وذلك على خمس برامج متخصصة وهي :

Artificial Intelligence

BIG Data

Cloud computing

Routing And Switching

Security Training 

 

وأكد المتدربين من خريجي الجامعات أن فرصة التدريب الحالى توفر لهم مزيد من المهارات في مجالات التكنولوجيا الحديثة، لمواكبة التغييرات المستقبلية في الأعمال، كما تؤهلهم للعمل في شركات عالمية كمدربين على برامج متخصصة.

 

وأضاف المتدربين، أن التدريب المقدم يساعد في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في مجالات التدريب، وفق محتوى تدريبي رائد للدفع بطاقات بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي لسوق العمل المصري والعالمي.

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وزارة القوى العاملة محمد سعفان وزير القوى العاملة هواوي للتكنولوجيا مصر التدريب المجاني 5 برامج متخصصة خريجي كلية الهندسة كلية الحاسبات والمعلومات

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