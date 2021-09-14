بسبب أذونات الإقامة.. قرار عاجل من وزير الداخلية الأردني

قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، تجديد أذونات الإقامة السنوية لكافة المستثمرين الأجانب المقيمين على أراضي المملكة "مستثمر ، صاحب شركة، شريك) ولأفراد عائلاتهم المقيمين بطرفهم، بنفس اليوم الذي تقدم به المعاملة لدى وزارة الداخلية.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، يأتي هذه القرار لغايات تشجيع الاستثمار، وتوطين الاستثمارات القائمة، وتسهيل اجراءات تجديد أذونات الاقامة السنوية ، واختصار الوقت والجهد وصولا إلى تهيئة البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمار.

وفى سياق مختلف أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و211 حالة حتى صباح الثلاثاء.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و557 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 9 حالات وفاة أمس الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 808 آلاف و470 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 785 ألفا و702 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 226 مليوناً و125 ألفا و240 حالة، شفي منها 202 مليونا و773 ألفا و861 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و653 ألفا و132 شخصا حول العالم.