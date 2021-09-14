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برلمان

اقتصادية النواب: وزارة الشباب حققت طفرة في ملف الاستثمار

النائب محمد علي عبدالحميد
النائب محمد علي عبدالحميد

قال النائب محمد علي عبدالحميد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن وزارة الشباب نجحت في تحقيق طفرة كبيرة في ملف الاستثمار ، وهو ما ساهم في انجاز العديد من المشروعات الشبابية  التي  اقامها القطاع الخاص و لم تتحمل موازنة الدولة نفقاتها.


وأكد عبدالحميد ، في بيان صحفي اليوم ، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب فرض بصمته القوية كواحد من الوزراء الاكفاء الذين نجحوا في جذب استثمارات كبيرة مع عدم ارهاق موازنة الدولة ، مشيدا بالجهود المبذولة من وزير الشباب في  تحقيق الأهداف الاستراتيجية مثل التوسع في الأنشطة الرياضية والتوسع في الأنشطة الترويحية، وتنمية المهارات الإبداعية واكتشاف المواهب ،و دعم المواطن وحماية الأمن القومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين».


وأشاد "عبدالحميد" بتحقيق وزارة الشباب والرياضة ارباح بلغت  مليارا و600 مليو جنيه من خلال تطبيق   BOT، والذي يعتمد علي استثمار القطاع الخاص في مراكز الشباب لافتا الي ان الوزارة نجحت في قطاع الرياضة  تحقيق 3 مليارات جنيه،  ليصل اجمالي ما تحقق من ارباح 4 مليارات جنيه  مؤكدا أن ملف الشباب والرياضة يحظي بدعم كبير من القيادة السياسية التي تضع الشباب دائما في بؤرة اهتماماتها .

 

واوضح  عضو اللجنة الاقتصادية ، أن وزير الشباب  لديه رؤية واستراتيحية مختلفة في التعامل مع ملف الشباب، بإعتباره واحد من أهم الملفات التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، مؤكدة أن الوزارة وضعت خطة تعتمد على تمكين الشباب (سياسياً، علمياً وثقافياً، اقتصادياً، اجتماعياً، مهارياً وإبداعياً، صحيًا ورياضيًا وخلقيًا".

الشباب مجلس النواب التنمية المستدامة وزير الشباب القطاع الخاص

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