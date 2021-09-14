شاهد.. وزير لبناني يودع الحكومة بحالة بكاء هستيرية .. اعرف السبب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو لوزير الاقتصاد السابق راوول نعمة، وهو ينهار بالبكاء، خلال لقاء صحفي.

ويُشار الي ان بكاء نعمة جاء اثناء حديثه بمناسبة تسليم الوزير الجديد أمين سلام، مهامه حيث لم يتمالك نفسه عند حديثه عن العمال الذين سقطوا ​ضحايا​ في ​انفجار مرفأ بيروت​ العام الفائت.

بدأ الوزير السابق راوول نعمة بالبكاء وتوقف عن الكلام، ما دفع خليفته، الوزير الجديد، أمين سلام، إلى التفاعل مع هذا المشهد، فأخرج منديلا ورقيا وأعطاه إياه، وسط مؤتمر صحفي بحضور وسائل الإعلام وبعض المسؤولين.

بكاء وزير لبناني

وعقدت الحكومة اللبنانية الجديدة التي أبصرت النور قبل يومين برئاسة نجيب ميقاتي بعد سنة و3 أشهر من المماطلة، الاثنين، أول اجتماعاتها لتشكيل لجنة إعداد البيان الوزاري، فيما يبدأ الوزراء التسليم والتسلم.

ورغم أن معظم وزراء تلك الحكومة لا ينتمون إلى أي تيار سياسي بشكل علني ورسمي، غير أن تسميتهم جاءت من رؤساء أحزاب وقادة سياسيين بارزين، وهو ما تُرجم "بالمعارك" السياسية على الحصص والحقائب وكان سبباً رئيسياً في تأخير ولادة الحكومة، ما جعل ظاهرها وزراء من أصحاب الاختصاص أما باطنها فسياسي يعكس خريطة توزّع القوى السياسية الحاكمة في البلاد.