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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لازم تذبح حاجة.. وليد صلاح الدين يوجه نصيحة لـ محمد محمود

صدى البلد

أشاد وليد صلاح الدين نجم الأهلي والمنتخب السابق بـ محمد محمود نجم الفريق عقب مشاركته أمس في ودية الفريق أمام بتروجيت استعدادا للموسم الجديد. 

 

وأكد وليد صلاح الدين في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن محمد محمود موهبة رائعة ويمتلك إمكانيات لا مثيل لها مشددا أن اللاعب بحاجة للمشاركة باستمرار خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف وليد صلاح الدين أن إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي في كلتا قديمه أمر مرتب و سيىء خاصة وأن اللاعب مازال ٢٢ عاما فقط. 

 

وتابع أن محمد محمود عليه أن “ يذبح حاجه ” لتجنب الإصابات خلال الفترة المقبلة. 

 

زى النهاردة.. الأهلي يصعد لنهائي البطولة العربية بهدف ذهبي والزمالك يهزم بطل موزمبيق افريقيا

 

شهد يوم ١٣ سبتمبر العديد من الأحداث الرياضية البارزة في تاريخ الكرة المصرية.

وتأهل النادي الاهلي الى نهائي البطولة العربية بالهدف الذهبي فيما تغلب الزمالك على بطل موزمبيق فى دورى الأبطال.

13 سبتمبر 1996

نجح فريق الأهلي فى الصعود الى نهائي البطولة العربية الثانية عشر للأندية أبطال الدوري بعد تخطيه عقبة الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي البطولة ، اللقاء الذي شهده ستاد القاهرة الدولي.

انتهي الشوط الأول بتقدم الأشقاء بهدف لنجمه يوسف الثنيان من ضربة حره وذلك في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

بينما أحمد عبد المنعم "كشري" أدرك التعادل برأسه في الدقيقة 20 من الشوط الثاني علي يمين الحارس عبد الله الدعيع  ثم نال الثنيان البطاقة الحمراء علي يد حكم اللقاء السوري جمال عبد الناصر الشريف في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

واحتكم الفريقان إلي وقت إضافي أنهاه الوافد الجديد أحمد نخله بهدف ذهبي في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول بعد دقيقة واحدة من نزوله أرض الملعب بدلا من هشام حنفي وليصعد  بالأحمر إلي النهائي الموعود أمام الرجاء المغربي.

13 سبتمبر 2002

فاز فريق الزمالك علي كوستا دي سول بطل موزمبيق بثلاثة أهداف نظيفة علي ستاد القاهرة في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية من دوري مجموعات دوري رابطة الابطال وسط حضور جماهيري يقدر بخمسة عشر ألف متفرج.

سجل أهداف الزمالك وائل القباني وحازم امام من ركلتي جزاء في الدقيقتين 20 و 32 و حسام حسن سجل في الدقيقة 26 ليرتفع رصيد الابيض الي عشر نقاط متصدرا بهم مجموعته.

13 سبتمبر 2002

حقق فريق الكرة الأول بالنادى المصري فوزا علي نظيره إس أديما بطل مدغشقر بهدفين نظيفين علي ستاد بورسعيد في إياب دور الثمانية لكأس الاتحاد الافريقي ويصعد الي الدور قبل النهائي بمجموع 3_0 للمباراتين.

أحرز هدفي اللقاء محمد ساهر و وليد أبو العلا.

جاءت تشكيلة الفريق البورسعيدي على النحو التالي: هلال هلال / ياسر الكناني / أنور شلوفة / إيهاب جلال / عمرو الدسوقي / محمد عبد الستار (محمد الغنام) / وليد أبو العلا (إبراهيم المصري) / هاني كامل / إكرامي يسري / محمد ساهر / ياسر محمد (مصطفى جعفر)

النادي الأهلي وليد صلاح الدين محمد محمود الهلال السعودي الفترة المقبلة

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