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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد بيومي: التعاون الإنمائي فى العالم يتجه نحو أهداف تحقيق التنمية المستدامة

مساعد ممثل برنامج
مساعد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

قال الدكتور محمد بيومي، مساعد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقرير التنمية البشرية الوطني لعام 2021 تضمن قضية الاستدامة البيئية، حيث أن ذلك يؤكد على اهتمام مصر بالحفاظ على البيئة.

وأضاف محمد بيومي خلال  فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر ، أن التعاون الإنمائي فى العالم يتجه نحو أهداف تحقيق التنمية المستدامة، التي تعتبر الموارد الطبيعة من المياه والطاقة والتنوع البيولوجي مدخلات رئيسية لأى نمو اقتصادي للتنمية الاجتماعية.

يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم فاعلية اطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر  للعام الحالي ٢٠٢١. 

وصرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

محمد بيومي تقرير التنمية البشرية الوطني إهتمام مصر التعاون الإنمائي تحقيق التنمية المستدامة

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