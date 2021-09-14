السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أنه خلال السنوات القادمة سنرتقي بحياة 58 مليون مصري .

وأضاف الرئيس : " مسبناش قطاع في الدولة غير لما قمنا فيه بتنمية غير مسبوقة ، مضيفا : “ أتمنى نكون نجحنا في هذه الخطوة ، وأرجو توفير البيانات هذه البيانات وهذا التحليل ذو الشفافية الكبيرة والذي أصدرته الأمم المتحدة للجامعات ، والمؤسسات الكبيرة والوزارات والإعلام ”.

وتابع : “ هذا مافعلته مصر بشعبها وحكومتها ، خلال العامين المقبلين تكون الشهادة التانية أفضل”.

وقال السيسي، إن المسار المحتمل الذي وضعه كل متخصص بالنسبة لمصر هو مواجهة الإرهاب والتطرف والحرب الصعبة على مصر السنوات الماضية ، وبالتالي عجلة التنمية تتوقف .

وأضاف: " حربنا ضد الإرهاب مبنية على البناء والتعمير بكل ما تعنيه من عنف فالأداء كان متسرع وعنيف وعميق لاننا اعتبرنا أن حربنا ضد الإرهاب ، جزء منها البناء والتنمية وأخذنا المسارين في مواجهة الإرهاب والتحرك في البناء والعمل بمسار فلفسته شاملة ، وليس قطاع دون الآخر .