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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محمد السادات: خطة عمل لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

محمد انور السادات
محمد انور السادات

أكد محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، ان اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان سيليه تطبيق حقيقي لبنودها و تقييم للأداء.

 

وأشار السادات في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الى ان لجنة الحوار الدولي ستقوم  بالتنسيق مع الحكومة لرصد وتقييم ما تم على ارض الواقع، موضحا ان اللجنة قد تتحاور مع منظمات مهنية دولية محترفة.

 

 وتابع: “هذا سيسكت الاصوات المغرضة لان منظمات ذات مصداقية ستقوم بالرد عليهم.. لا شك ان مصر تعمل بصدق وامانة لدعم حقوق الانسان ولمواجهة  أي أوجه قصور وقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي باطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان يعني اننا امام  التزام من رأس الدولة و يؤكد أن هذا الموضوع يحظى بأهمية كبيرة”.


واختتم السادات: “الواقع يؤكد أن الرئيس يتابع دائما كافة الملفات التي يتبناها ولا شك ان اطلاق الاستراتيجية سيتبعه خطة عمل نحو التنفيذ وهذا عهدنا بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتابع بدقة ما يكلف به الحكومة”.
 

حقوق الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة حقوق الإنسان حزب الاصلاح والتنمية

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