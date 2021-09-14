بينهم ابن وزير المالية الأسبق.. تأجيل محاكمة متهمي خلية جند الله

قررت الدائرة 3 إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار ، تأجيل محاكمة نجل وزير المالية الاسبق محي الدين الغريب وآخرين في القضية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٢١ جنايات حلوان والمعروفة باسم "تنظيم جند الله"، لجلسة ٢٦ أكتوبر استدعاء خبير المساعدات الفنية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية أحمد صبحي.

ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر، والمفرقعات.

و وجهت النيابة للمتهمين الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، واستحلال أموال الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واعتناق أفكار متطرفة قوامها تكفير العاملين بمؤسسات الدولة، وقتل رجال الجيش والشرطة.