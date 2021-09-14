عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسى تشارك فى مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية بمصر2021

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، ومقررة لجنة تقريرِ التنميةِ البشريةِ ٢٠٢١ اليوم فى مؤتمر تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021  "التنمية حق للجميع : مصر المسيرة والمسار " الذى أطلقته وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر ، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الدكتورة راندا أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ، ولفيف من الوزراء والوزيرات والخبراء والمتخصصين.
  

وألقت الدكتورة مايا مرسى كلمة استهلتها قائلة " لأول مرة أقف أمام سيادتكم ليس بصفتى رئيسة للمجلس القومى للمرأة، ولكن كمقررة للجنة تقرير التنمية البشرية ٢٠٢١( مصر المسيرة و المسار..) " .

 

 وتقدمت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قائلة :" أتقدم  بخالص الشكر والتقدير على كل ما تقدمونه للمرأة المصرية التى تعلم علم اليقين أن الـمدافع الأول  عنها فى وطنها هو رئيس الجمهورية .. ونفخر أمام العالم بأن الإرادة السياسية نابعة عن عقيدة وعن إيمان بالمرأة المصرية " .
     

وأضافت رئيسة المجلس:" شرفت بالعمل مع زميلتى العزيزة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ومع فريق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى نيويورك وفى المكتب بالقاهرة ، و فريق من العلماء و الباحثين و الباحثات رصدوا ما تحقق من إنجازات وما واجهته وتواجهه مصر من تحديات بالإضافة إلى رصد وتحليل السياسات العامة التى تتبناها الحكومة المصرية. 
   

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن تقارير التنمية البشرية ترصد أوضاع البشر والفرص المتوافرة لهم والاختيارات المتاحة لديهم .. وتقدم توصيات تتم مناقشتها بين أصحاب المصلحة وصناع السياسات ، وتزيد من الوعى العام بالأفكار حول التنمية البشرية ،  كما تشجع على تعبئة الموارد فى المجالات الرئيسية للتنمية .
   

وأضافت رئيسة المجلس إن صدور هذا التقرير يعطى رسالة مفادها أننا نؤمن بأهمية تعزيز إنتاج بيانات ومعلومات لإيجاد المعرفة بالدلائل والحقائق والأرقام  ونشجع توفير التقارير المبنية على أسس ومنهجية علمية وموضوعية ، وتتسم بمعايير حيادية تامة لتحقق الغرض الحقيقى منها ، وتكون مؤشرا لمسارات ونهج الدول فى سعيها لتحقيق التنمية المستدامة.

     

وأكدت أن مصر الآن هى"دولة الاستقرار والتنمية وبناء الإنسان" حيث نرى حولنا مسارات التطوير والبناء ، وسياسات التنمية: من الحماية إلى التمكين ، والعمل على توفير فرص للاختيار، وإتاحة سبل البقاء، والسلامة ،... وعدم التمييز، والعمل على قضايا لطالما كان المستحيل عنوانها .
  وفى قلب جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والتقدم بات جليا التوجه نحو الاستثمار فى البشر بكل ما لدى الدولة من أدوات وموارد ؛ إيمانًا بأن نجاح هذا الاستثمار يشَكل حجر الأساس لبناء دولة قوية تستطيع إيجاد حياة كريمة لكل مواطنيها بشكل مستديم تطبيقًا لمبدإِ التنميةِ المستدامةِ الذى يتضمن تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتِهِم في الـمستقبل.  
وتضرِب مصر اليوم نموذجًا حقيقيًّا فى تطبيق إعلان الحق فى التنمية الذى صدر عام 1986 لِيجسد مبادئ حقوق الإنسان الـمتمثلة فى المساواة وعدم التمييز والمشاركة والشفافية والمساءلة ، وكذلك التعاون الدولى بطريقة متكاملة.


وأكدت أنه لن يتسنى لمجتمع ما أن يحقق السلام أو العدالة الاجتماعية، أو المساواة بين الجنسين ، أو حماية البيئة ، أو ضبط الزيادةِ السكانية، إلا فى سياق تنمية بشرية مستدامة تفضى إلى أمن الإنسانِ  حتى لا يتخلف أحد عن الركب .


واختتمت :" قصتنا قصة نجاح رواها قلم وضمير شعب مصر العظيم .. رسمت مستقبلًا مضيئًا لشبابنا وبناتِنا .. مستقبلًا لا يتيح المجال إلا للعمل الجاد وتدعمه إرادة سياسية حكيمة استطاعت أن تنجو بمصر من براثن الإرهاب الذي لم ولنْ يرى النور إلا في قلوب من يقودها .." .

الدكتورة مايا مرسى المجلس القومى للمرأة القومى للمرأة التنمية البشرية الرئيس

ترشيحاتنا

ما هو الفرق بين أطفال الأنابيب والحقن المجهري؟.. استشاري يحيب

بسب المتحورات.. خبير أوبئة يعلن ذروة إصابة الموجة الرابعة والفئات المعرضة للوفاة

شيخ الأزهر يناقش مع سفير مصر لدي غينيا إنشاء مركز اللغة العربية

تقرير التنمية البشرية لمصر 2021.. الاهتمام بالإنسان كمحرك أساسي للتنمية والاستفادة من إنجازاتها

رونالدو ومحمد صلاح.. من هو هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟.. الجماهير تتوقع

الاتحاد الأوروبي: الدفاع المشترك من مصلحة الناتو والولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

الرجل الخائن .. ألقى جثة صديقه المهندس في نيل المنصورة وهرب |صورة

مش قدها .. شريف مدكور يكشف سبب عدم زواجه

تعليق مثير من حمدي النقاز عقب عودته للزمالك

ملوش مزاج يلعب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

العثور على جثة مدرب كرة القدم بنادي الصيد غارقا في مياه ترعة بسمنود

التعليم تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بـ20 قرارا عاجلا |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

فيديو

فيديو جراف.. مش كورونا .. زوجة أمير طعيمة توضح تفاصل حالته الصحية

الرابع .. 5 معلومات عن فائق حسن زوج أصالة الجديد

فيديو جراف.. صديق السوء.. القصة الكاملة لمقتل مهندس الدقهلية

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: جبر الخواطر عبادة منسية

المستشار محمد البياع يكتب: الضرائب والجمارك وودعا للسلع المضروبة

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ