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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة شخص مجهول الهوية من ترعة الإبراهيمية بملوي جنوب المنيا

جثه شخص مجهول الهوية
جثه شخص مجهول الهوية بملوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من انتشال جثة شخص مجهول الهوية مات غرقًا بترعة الإبراهيمية أمام مركز ملوى جنوب المنيا، وتم نقل إلى مشرحة مستشفى ملوي العام.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا، بالعثور على جُثة شخص مجهول الهوية مات غرقًا بترعة الإبراهيمية بقرية المحرص التابعة لمركز ملوي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي العام لعرضها على الطبيب الشرعي، وكشف أسباب الوفاة.


وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من عمره تقريبا، يرتدي ملابسه كامله ولم يستدل على هويته، وتم نقلها إلى مستشفى ملوي العام تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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