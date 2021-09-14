أخبار توك شو..السيسي: مفيش قطاع في الدولة سبناه.. مدبولي: مفيش دولة في العالم وفرت سكنا كريما لأكثر من مليون أسرة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار العاجلة والقضايا الهامة التي تهم الكثير من المواطنين.

مدبولي: وفرنا سكنا كريما لأكثر من مليون أسرة.. ونعمل على خفض معدلات البطالة وعجز الموازنة

قدم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء.

الرئيس السيسى : اهتمام غير مسبوق فى التاريخ بمعالجة التلوث البيئى في مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الدولة تسعى إلى النهوض وحل مشاكل الصرف الصحى والمدارس وتغطية الترع ومحطات معالجة الصرف الصحى والزراعى والصناعى على المستوى القومى.

الرئيس السيسي : مفيش قطاع في الدولة سبناه.. وأتمنى نكون نجحنا أمام المصريين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي : أن أعمال التطوير الجارية في بحيرة التمساح ، غير مسبوقة ، والغرض منها ظهورها في شكل أفضل مما كانت عليه .

مايا مرسي: مصر تقدم اليوم نموذجا فى تطبيق إعلام الحق فى التنمية

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن نجاح إستثمار البشر يشكل حجر الأساس لبناء دولة قوية تستطيع إيجاد حياة كريمة لكل مواطنيها بشكل مستديم.

خالد زكريا: حدث تطور كبير في مؤشرات الاقتصاد المصرية نتيجة المشروعات القومية

قال خالد زكريا ، المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية 2021،إن التقرير يشمل مجموعة من المستهدفات للإنفاق على قطاعات رئيسية لها علاقة مباشرة بالتنمية البشرية وهى قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحوث و رؤية مصر ٢٠٣٠ للتوجه نحو الإصلاح الاقتصادي.

مدبولي: معتقدش إن فيه دولة في العالم وفرت سكنا كريما لأكثر من مليون أسرة

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إن قطاع الصحة اليوم يشهد العديد من المبادرات منها: 100 مليون صحة، والكشف عن فيروس الاعتلال الكلوى والقضاء على فيروس سى.

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إن درجات الحرارة وصلت إلى 37 على العاصمة وارتفعت بالفعل على باقى محافظات الجمهورية.