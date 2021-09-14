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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيستمر لسنوات طويلة.. كلوب يقارن بين أداء محمد صلاح وميسي

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن محمد صلاح قادر على اللعب بنفس الأداء لسنوات مقبلة، مشبهًا إياه بالأرجنتيني ليونيل ميسي.

 

يذكر أن عقد محمد صلاح ينتهي مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.

 

وقال “كلوب”، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام ميلان: “ربما.. لم أتحدث معه قط عن المدة التي يريد أن يلعب فيها، لكن لديه كل الأشياء التي تحتاج إليها للقيام بذلك.. من الواضح أنه من الناحية الجسدية هو نوع ليونيل ميسي”.

 

وأضاف “يشبهه أكثر من إبراهيموفيتش أو كريستيانو رونالدو في الناحية الجسدية، لديهما نفس الطول، والوزن المماثل على الأرجح.. كل هؤلاء الرجال كانوا بحاجة إلى أن يكونوا محظوظين بسبب الإصابات، ليس لأنهم كانوا بلا إصابات ، لكنهم دائمًا يمكنهم العودة دون أي أذى إضافي.. هذا مهم جدا”.

 

وتابع "مو لديه كل الأشياء وأنا متأكد من الطريقة التي يرى بها كرة القدم ، فهو يريد أن يكون جزءًا من اللعبة طالما يمكنه ذلك بطريقة أو بأخرى، وليس هناك سبب يمنعه من القيام بذلك."

 

واستطرد "يتعلق الأمر بالحضور، من الواضح أنك تريد ذلك لأنني متأكد تمامًا من أن عدد من اللاعبين أنهوا مسيرتهم المهنية لأنهم لم يعد بإمكانهم أن يكونوا متحفزين بعد الآن وقالو لأنفسهم: 'حسنًا ، لا بأس ، لقد فزت بهذا ، لقد فزت بذلك ولكني ليس مثل ما كنت عليه قبل بضع سنوات .."وهذا هو سبب إنهاء الناس حياتهم المهنية. أنا متأكد من أن مو يريد أن يستغل كل يوم من حياته المهنية، وبالطبع يجب أن نربطه بعقد مع الفريق

 

واختتم حديثه، قائلًا "أعتقد بأنه سيستمر في الملاعب بنفس المستوى لأربع سنوات مقبلة أو أكثر، فهو يمكنه التكيف وتكييف طريقة لعبه حسب أدائه وحالته، مثل ميسي وكريستيانو حاليًا."

 

يذكر أن ليفربول يستعد لملاقاة ميلان الإيطالي، غدًا الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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