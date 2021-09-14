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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"التنمية المحلية" توضح دور الوزارة في مبادرة تمويل مشروعات الشباب.. فيديو

المهندس ياسر عبد
المهندس ياسر عبد الوهاب، مستشار وزير التنمية المحلية

قال المهندس ياسر عبد الوهاب، مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن مبادرة "مشروعك" هي مبادرة أطلقتها الوزارة في عام 2015، بالتنسيق مع 6 بنوك، وتعمل على تمويل مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف ياسر عبد الوهاب خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن دور البنوك في هذه المبادرة هو توفير التمويل، والمعاملة الأسهل نسيباً مع عملاء هذه المبادرة، مشيراً إلى دور وزارة التنمية المحلية في هذه المبادرة بداية من إنشاء 260 مقر على مستوى الجمهورية.

وتابع مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن الـ 260 مقر يعملوا على إستقبال العملاء، ومساعدتهم في تجهيز الملفات، منوهاً أنه يوجد مقر لـ "مشروعك" في كل محافظة من محافظات الجمهوررية.

وأوضح ياسر عبد الوهاب أن هناك شروط معينة لقبول الشباب داخل هذه المبادرة، والتي منها: ألا يبني البناء على أرض مخالفة أو زراعية، وأن يكون له سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

ونوه مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن الوزارة تساعد في تسهيل الإجراءات التي تحتاج تكلفة عالية.

التنمية المحلية مبادرة تمويل مشروعات الشباب مبادرة مشروعك مستشار وزير التنمية المحلية برنامج صباح البلد

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