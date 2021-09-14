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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدا.. سيراميكا كليوباترا يبدأ الإعداد للموسم الجديد في شرم الشيخ

هيثم شعبان
هيثم شعبان

قرر الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، خوض معسكر مغلق بداية من غدٍ، الأربعاء، لمدة ١٥ يومًا بمدينة شرم الشيخ.

 

وعاد فريق سيراميكا كليوباترا إلى التدريبات الجماعية بدءًا من السبت الماضي، وكان من المقرر خوض الفريق معسكره المغلق أول الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيله بعدما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم ٢٥ أكتوبر، موعدًا لبدء الموسم الجديد.

 

وفضل الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة  الكابتن هيثم شعبان، منح اللاعبين راحة إضافية؛ بسبب ضغط مباريات الموسم الماضي.

 

وجاء قرار الجهاز الفني بخوض معسكر مغلق من أجل رفع درجات تركيز اللاعبين، وتجهيزهم بشكل بدني وفني قوي للموسم الجديد.

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