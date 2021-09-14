برلمانى: الشهادات الدولية في حق مصر تؤكد السير على الطريق الصحيح

ثمن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بإطلاق فعاليات تقرير التنمية البشرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما توقف لمدة 10 سنوات، مشيرًا إلى أن أن الشهادات الدولية في حق مصر اليوم تأكيد على أننا نسير في الطريق الصحيح نحو بناء الجمهورية الجديدة.

تقرير التنمية البشرية



وأشار الجاهل، خلال البيان الصادر له، إلى أن تقرير التنمية البشرية بشأن مصر لم يأت من فراغ، وإنما نتاج جهود عظيمة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة مع منظمات المجتمع المدني، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن البمصري ولتوفير حياة كريمة للفئات الاكثر أحتياجًا على مستوى الجمهورية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة تعلم تمامًا أن تحقيق النموِ الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصادِ وتعافيه؛ لن تكون له قيمة أو صدى مالم ينعكس إيجابيًا على مستوى حياة المواطن، وهذا مايسعي إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذه منذ ان تولى مقاليد الحكم، حتى هذه اللحظة.



ومن جانبه قال خالد زكريا المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 إنه تم التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مكافحة الفساد وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.



وأشار - خلال الجلسة النقاشية بشأن التقرير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلى أن البنية التشريعية شهدت تطورا كبيرا وهذا ما رصدناها= في تحليل العديد من القوانين والتعديلات الرئيسية المطلوبة وكانت أساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ..مضيفا " ما زالت هناك مجموعة من القوانين التي يوصي التقرير بالعمل عليها بشكل سريع منها قانون الموازنة الموحد وقانون حرية تداول المعلومات وقانون حماية المبلغين والشهود وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية وقانون الملكية الفكرية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص " .



وأكد أن القضايا الخاصة بالجودة والتنافسية تتطلب المزيد من الجهد وهذا يتطلب زيادة الإنفاق المباشر على الخدمات لافتا إلى أن منظومة المعلومات شهدت تطورا خلال السنوات الماضية ولكن التطوير يجب أن يكون دائم موضحا أن البرامج التي اتخذتها الدولة سواء في الصحة أو فيما يتعلق بالتعامل مع كورونا وفرت قاعدة بيانات جيدة يمكن التعامل معها في قضايا صنع السياسات " .



ونوه بأن البنية المعلوماتية قضية مهمة وضرورة ربطها بشكل كبير بالخدمات الحكومية وقضايا الأمن المعلوماتي لأنها ترتبط بتقدم الخدمات وتقليص معدلات الفساد وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من القضايا في مصر لها علاقة مباشرة بفكرة الوعي والموروثات الثقافية المغلوطة على سبيل المثال القضايا الخاص بالسكان وزيادة نسبتها والقضايا الخاصة بتمكين المرأة.



وشدد على أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة مسألة مهمة من خلال تقليص حجم الأجهزة الحكومية والتعامل مع التشابكات والتداخلات بين الأجهزة المختلفة لافتا إلى أنه حدث تطور في هذا الأمر والتقرير أوصى بمواصلة العمل في هذا الإطار .



وأوضح أن التقرير تعامل مع فكرة الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة باعتبار أنها فرصة يكون لدينا نظم أكثر حداثة وتنظيمات إدارية مختلفة وحماية للبيئة .