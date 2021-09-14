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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عامر : مصر أقوى مدافع عن القضية الفلسطينية

أحمد عامر
أحمد عامر

علق الكاتب الصحفي أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام ، على لقاء القمة المصرية الإسرائيلية ، موضحا أن مصر لها ثوابت واضحة تجاه  القضية الفلسطينية، وتعتبرها قضية مركزية ومحورية .

وأضاف الكاتب الصحفي ، أحمد عامر ، خلال لقائه لبرنامج " ٨ الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي": أن القضية الفلسطينية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري ، كما أن مصر ستظل تحترم الثوابت الفلسطينية ، وذلك يد بيد مع الممكلة الأردنية .

وأشار "عامر " إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن القضية الفلسطينية هي سبب إرباك المنطقة ، ولابد من ايجاد حلول لها.

ونوه أن القضية الفلسطينية تم استغلالها كزريعة منذ سنوات تحت مسمى " الربيع العربي" .

وأردف : أن مصر هي أقوى مدافغ عن القضية الفلسطينية ، وجهودها خلال السنوات الماضية اكبر دليل على الرغبة في إيجاد الحلول ، وحل القضية.
 

أحمد عامر الأهرام القضية الفلسطينية الامن القومى المصرى السيسي

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