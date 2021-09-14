خبير اقتصادي: تقرير التنمية الشاملة 2021 يعكس ثمار التنمية الاقتصادية

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن العنصر البشري مهم في رفع معدلات النمو وإحداث التنمية في البلاد.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تقرير التنمية الشاملة 2021، يعكس ثمار التنمية والنمو الاقتصادي للمواطن المصري وهو ما تم ترجمته في مبادرة حياة كريمة.

ولفت الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إلى أن حياة كريمة تشمل تطوير العنصر البشري والاهتمام بملفات التعليم والصحة وكافة المرافق.

واختتم خلال قناة صدى البلد، أن توفير حياة كريمة للمواطن يساعده على الإنتاج والمشاركة في التنمية، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تعيق وصول ثمار التنمية للمواطن.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم فاعلية اطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عن مصر للعام الحالي ٢٠٢١.

وصرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.



