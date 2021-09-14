الإسكان: الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بالمحافظات خلال 3 سنوات

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن الحلقة النقاشية الخاصة بتقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، التي تمت اليوم بمثابة يوم جديد من أيام النجاح في زي الدولة الجديد الذي يتم العمل فيه منذ 2014.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصرف الصحي كان تحدي كبير أمام الدولة المصرية ويفوق كل القدرات من قبل.



وأكد سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن ما تم إنجازه الصرف الصحي 12 % فقط حتى 2014، وتم مضاعفة النسبة 3 مرات منذ 2014 وحتى 2021.



أوضح خلال قناة صدى البلد، أنه من المستهدف الوصول بنسب إنجاز مشروع الصرف الصحي 100 % خلال الـ 3 سنوات المقبلة، موضحًا أن تكلفة الصرف الصحي 300 مليار جنيه وكان مقرر تنفيذها في 10 سنوات ولكن الرئيس السيسي وجه بإنهائها في 3 سنوات فقط.



وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم فاعلية اطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عن مصر للعام الحالي ٢٠٢١.

وصرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.



