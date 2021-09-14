القومية للأنفاق: 750 مليار جنيه حجم استثمارات الهيئة حتي 2025.. فيديو

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق ، إن حجم الاستثمارات من 2013 حتي 2025 بلغ اكثر من 750 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة تضع عملية تطوير الخطين الأول والثاني للمترو ضمن أولوياتها بعد اهمال دام سنوات طويلة .

وأضاف عصام والي خلال لقائه في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، انه تم شراء قطارات جديدة لرفع كفاءة وتطوير الخط الثاني لمترو الانفاق ، مؤكدا ان الشركات المصرية تنفذ الاعمال الانشائية للخط الرابع بالتعاون مع شركة يابانية تنفذ الأنظمة التكنولوجية .



وأوضح رئيس الهيئة، إن مصر الان استعادت مكانتها بين الدول ، مؤكدا ان العالم ينظر الان اليها من خلال الخطط التنموية التي تحدث علي ارض الواقع ومنها مشاريع النقل الذكي التي تمت الان في مصر .



وتابع عصام والي ، قمنا بوضع خطة طموحة جدا للارتقاء بمستوي النقل في مصر وسنبدأ في الإسكندرية وباقي المحافظات بالتتابع ، لافتا الي أن القاهرة هي اكبر المدن من حيث تعداد السكان .



واستكمل والي ، أن خطوط المترو ذكية وصديقة للبيئة وتمتاز بسرعتها عن باقي المواصلات ، مؤكدا ان شبكة النقل الذكية تساهم في تقليل الانبعاثات الملوثة وسرعة تنقل المواطنيين وتخفيف الضغط علي الطرق والمحاور المرورية .