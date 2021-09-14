عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد المنعم سعيد: تقرير الأمم المتحدة حول التنمية في مصر شهادة دولية

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في مؤتمر إطلاق تقرير الأمم المتحدة عن التنمية

علق عبد  المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، على تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مصر، قائلًا إن مصر حصلت على اعتراف دولي بإنجازات التنمية.

 

وأضاف “سعيد”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "تقرير الأمم المتحدة أكثر شمولًا، ويتضمن معدلات النمو الاقتصادي، ويقيس أمورا مرتبطة بنوعية الحياة ومحاربة الفقر".

 

اِقرأ أيضًا 
نائب بالشيوخ: تقرير الأمم المتحدة بشأن التنمية في مصر شهادة لإنجازات الدولة
 

وتابع عبد المنعم سعيد "تقرير الأمم المتحدة عن التنمية في مصر شهادة دولية، ومن يعمل في وسائل الإعلام عليه بذل مجهود أكبر كي تصل تلك الرسالة إلى الخارج".

 

وأكد "البلاد لا تتقدم إلا وفق معايير عالمية، وبالتالي مصر تسير على خطى تطبيق تلك المعايير في جميع المجالات".

 

ولفت إلى أن "الشعب المصري له دور كبير في تنفيذ معدلات التنمية والتطوير في كافة القطاعات وفي كافة المشروعات القومية الكبرى".

عبد المنعم سعيد الأمم المتحدة التنمية شهادة مصر اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

صحيفة عبرية تصف إيران بالدولة النازية..وتؤكد: الغرب يكرر سيناريو هتلر مع طهران

الأهلي يكرم محرم الراغب وعدلي القيعي ‏في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

مفاجآت آبل.. كل ما جاء في مؤتمر إطلاق هواتف iPhone 13.. سعر ومواصفات

بحضور السيسي.. تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في مؤتمر التنمية حق للجميع

يستوعب 1400 راكب.. القومية للأنفاق: المونوريل الكهربائي يستخدم أحدث تكنولوجيا في العالم.. فيديو

كيف دعمت الدولة المصريين المقيمين بالخارج ؟ قانون الهجرة يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

إطلاق iphone 13 رسمياً .. اعرف سعره و مواصفاته | صور

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

القصة الكاملة لحقيقة زواج تامر حسني من فنانة شابة سرا

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

ملوش مزاج يلعب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

غرامة 5 آلاف جنيه.. احذر إقامة منشآت على سطح أنفاق المترو ومحطاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات لترطيب البشرة الجافة .. مكونات طبيعية ورخيصة

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل لقاء السيسي مع عقيلة صالح وخليفة حفتر

22 قرارا من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد2021 - 2022.. فيديوجراف

فيديوجراف.. محفظ قرآن يغتصب طفلة بالدقهلية.. قيدها وكتم أنفاسها

فيديو جراف.. مش كورونا .. زوجة أمير طعيمة توضح تفاصل حالته الصحية

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ