عبد المنعم سعيد: تقرير الأمم المتحدة حول التنمية في مصر شهادة دولية

علق عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، على تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مصر، قائلًا إن مصر حصلت على اعتراف دولي بإنجازات التنمية.

وأضاف “سعيد”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "تقرير الأمم المتحدة أكثر شمولًا، ويتضمن معدلات النمو الاقتصادي، ويقيس أمورا مرتبطة بنوعية الحياة ومحاربة الفقر".

وتابع عبد المنعم سعيد "تقرير الأمم المتحدة عن التنمية في مصر شهادة دولية، ومن يعمل في وسائل الإعلام عليه بذل مجهود أكبر كي تصل تلك الرسالة إلى الخارج".

وأكد "البلاد لا تتقدم إلا وفق معايير عالمية، وبالتالي مصر تسير على خطى تطبيق تلك المعايير في جميع المجالات".

ولفت إلى أن "الشعب المصري له دور كبير في تنفيذ معدلات التنمية والتطوير في كافة القطاعات وفي كافة المشروعات القومية الكبرى".