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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض فيديو رحلة تتويج الأهلي بدوري الأبطال في احتفالية «تدشين النجمة العاشرة»

صدى البلد

قامت اللجنة المنظمة لاحتفالية الأهلي لـ«تدشين النجمة العاشرة» بعرض فيديو يتضمن مشوار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في رحلة التتويج بدوري أبطال إفريقيا في نسخته الأخيرة 2021، التي انتهت بحصد نادي القرن لقب البطولة للمرة العاشرة.

ونستعرض في السطور التالية مشوار الأهلي في رحلة التتويج بدوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة 2021:

سونيديب 0-1 الأهلي ذهاب دور الـ32.

الأهلي 4-0 سونيديب إياب دور الـ32.

دور المجموعات

الأهلي 3-0 المريخ السوداني.

سيمبا التنزانى 1-0 الأهلي.

الأهلي 2-2 فيتا كلوب.

فيتا كلوب 0-3 الأهلي.

المريخ السوداني 2-2 الأهلي.

الأهلي 1-0 سيمبا التنزاني.

الأهلي 2-0 صن داونز.. ذهاب ربع النهائي.

صن داونز 1-1 الأهلي.. إياب ربع النهائي.

الترجي التونسي 0-1 الأهلي.. ذهاب نصف النهائي.

الأهلي 3-0 الترجي التونسي.. إياب نصف النهائي.

الأهلي 3-0 كايزر تشيفز في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بالمغرب.

وبدأ منذ قليل توافد السادة الحضور للمشاركة في احتفالية الأهلي لـ«تدشين النجمة العاشرة»، التي تأتي في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة القدم، بعد أن اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد وجه الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في 
احتفالية «تدشين النجمة العاشرة».

 

اللجنة المنظمة لاحتفالية الأهلي تدشين النجمة العاشرة الأهلى سيمبا التنزاني

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