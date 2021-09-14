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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يستوعب 1400 راكب.. القومية للأنفاق: المونوريل الكهربائي يستخدم أحدث تكنولوجيا في العالم.. فيديو

المونوريل الكهربائي
المونوريل الكهربائي

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن قطار المونوريل الكهربائي يستخدم أحدث تكنولوجيا في العالم ويستوعب 1400 راكب في الرحلة الواحدة ، موكدا ان الخط الأول من المونوريل بمنطقة غرب النيل بطول 42 كيلو ويصل الي أكتوبر وبه تجهيزات لذوي الهمم والطوارئ وكاميرات التأمين.

وأضاف عصام والي، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة “الحياة”، أنه من المقرر الانتهاء من مسار المونوريل بمنطقة شرق النيل في المنتصف الثاني من 2022 ، لافتا الي ان القطار الكهربائي lrt  يتضمن 22 محطة وسرعته حوالي 90 كيلو متر في الساعة .

 شبكة النقل الذكية

تابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق ، قمنا بوضع خطة طموحة جدا للارتقاء بمستوي النقل في مصر وسنبدأ في الإسكندرية وبعد ذألك القاهرة وبعد ذألك باقي المحافظات بالتتابع ، لافتا الي ان القاهرة هي اكبر المدن من حيث تعداد السكان .

واستكمل رئيس الهيئة القومية للأنفاق ، أن خطوط المترو ذكية وصديقة للبيئة وتمتاز بسرعتها عن باقي المواصلات ، مؤكدا ان شبكة النقل الذكية تساهم في تقليل الانبعاثات الملوثة وسرعة تنقل المواطنين وتخفيف الضغط علي الطرق والمحاور المرورية .

القومية للانفاق عصام والي المونوريل الكهربائي القطار الكهربائي lrt شبكة النقل الذكية

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