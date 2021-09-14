كاميل سيرمي تتغلب على روان العربي ببطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش

تصعد للمربع الذهبي

تغلبت الفرنسية كاميل سيرمي على لاعبة المنتخب المصري للإسكواش روان العربي في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش والتي تقام تحت سفح أهرامات الجيزة خلال الفترة من 10 الي 17 سبتمبر 2021، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار.



استطاعت سيرمي المصنفة رقم 4 على العالم، التغلب على روان العربي المصنفة رقم 10 على العالم، في المباراة التي استمرت فيما بينهم لمدة 31 دقيقة، حيث انتهت نتيجة المباراة بنتيجة 3-0 في الأشواط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10، 11-3، 11-2.



وبذلك تنتظر سيرمي، الفائزة من المباراة التي ستجمع بين نور الشربيني حاملة اللقب وفريدة محمد، في دور الثمانية للبطولة، حيث ستقام المباراة يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021 في تمام الساعة 6:15 مساءا.



تشهد البطولة والتي تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، مشاركة 96 من لاعبي الاسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 26 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار.

وتقام مباريات الدور التمهيدي بملاعب نادي New Giza، على ان تبدأ المباريات بالملعب الزجاجي من يوم ال 12 من سبتمبر.



الجدير بالذكر، أن نور الشربيني توجت بلقب البطولة الماضية بعد فوزها على زميلتها نوران جوهر، فيما حصد علي فرج لقب الرجال بعد فوزه على زميله الآخر طارق مؤمن.