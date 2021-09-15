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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

9 إختصاصات للجنة الشئون العربية والافريقية بمجلس الشيوخ .. اعرفها

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حددت لائحة مجلس الشيوخ ، مهام اللجان النوعية وطريقة عملها، حيث نصت اللائحة على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

 

وقضت المادة 48 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بما يأتى:

 

 - ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية.

 

-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

 

-دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

 

-السياسة الخارجية للدولة.

 

- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى.

 

- المؤتمرات الدولية.

 

- العلاقات الدولية.

 

-التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.

 

- شئون المصريين المقيمين فى الخارج.

 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج .

الشئون الخارجية مجلس الشيوخ المعاهدات الاتحاد الافريقي شئون المصريين

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