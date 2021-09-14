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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا .. يوفنتوس يفوز على مالمو بثلاثية.. وتشيلسي يكتفي بهدف في زينيت

تشيلسي
تشيلسي

فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على نظيره بمالمو السويدي  بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل البرازيلي أليكس ساندرو أول أهداف يوفنتوس في الدقيقة 23 بضربة رأسية رائعة، قبل أن يضعاف الأرجنتيني باولو ديبالا من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 43 من ضربة جزاء.

 

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل الإسباني ألفارو موراتا الهدف الثالث لليوفي، ليحقق فريق السيدة العجوز أول انتصار لهم في البطولة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس لـ 3 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، فيما توقف رصيد مالمو عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

 

وفي نفس المجموعة، استهل فريق تشيلسي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقبه بفوز على زينيت سان بطرسبرج الروسي بهدف نظيف.

هدف البلوز الوحيد جاء عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 69 بضربة رأسية رائعة من متابعة لعرضية أزبيلكويتا.

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