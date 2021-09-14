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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. مدحت صالح وهاني شاكر ضيفا برنامج سهرانين مع أمير كرارة

مدحت صالح - هاني
مدحت صالح - هاني شاكر

يحل كل من الفنان مدحت صالح، وهاني شاكر، ضيوف برنامج سهرانين والذي يقدمه الفنان أمير كرارة، غداً الأربعاء ويتم إستكمال الحلقة يوم الخميس.

 

ويتحدث النجمان هانى شاكر ومدحت صالح خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية الممتدة لأكثر من 20 عاما، وكواليس أبرز الأغنيات التي قدّماها، فضلا عن علاقتهما ببعضهما البعض وبالزملاء في الوسط الفني. وكذلك المواقف الطريفة التي جمعتهم في كواليس الأعمال الفنية المختلفة.

و أكد المطرب مدحت صالح، إن القلعة البيضاء أدت على مستوى رائع خلال بطولة الدورى المصرى، واستحقوا الحصول عليه بجداره، ببطولة الدوري العام .

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مدحت صالح لـ الزمالك: مبروك فرحتونا وانسوا التعب والمشاكل

وأضاف "صالح" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، عبر قناة "mbc مصر"، أنهم تحملوا كافة الضغوط  وحققوا نجاحاً كبيراً، مرددا: "مبروك فرحتونا أنسوا كل التعب والمشاكل.. الجيل ده رجاله ورفعوا راسنا وهم في منتهى الجمال والرجولة.. أنا زملكاوى عتيد وعايش مع الفريق على طول".

وأوضح أنه يتمنى أن يقلل نادى الزمالك فارق البطولات بينه وبين النادى الأهلى، وتابع: "الفرق جامد وبايخ".

ولفت إلي أنه لا يصح على الإطلاق توجيه إهانات لأحد وعلينا أن نتحدث في إطار الملعب والماتش لأن الرياضة أخلاق، وتابع: "نفسى الجمهور يتعلم الهدف من الرياضة واللى هو حسن الأخلاق.. وأرفض أن يوجه الجمهور أي إهانات لأحد".

 

 

مدحت صالح هاني شاكر الفنان مدحت صالح الفنان امير كرارة أمير كرارة سهرانين برنامج سهرانين

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