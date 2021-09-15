أخبار التعليم| ترشيح خبراء ماليين ومديرين تنفيذيين لمدارس 30 يونيو.. تنسيق الجامعات 2021 .. تنبيه هام من هندسة القاهرة لطلاب الفرقة الثانية ميكانيكا

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

التعليم تطالب المديريات بترشيح خبراء ماليين ومديرين تنفيذيين لمدارس 30 يونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه نظرًا لاعتذار بعض الخبراء الماليين والمديرين التنفيذيين لبعض مدارس 30 يونيو ، فقد تقرر إلزام مديري المديريات التعليمية بترشيح عدد كافٍ من الخبراء الماليين والمديرين التنفيذيين.



تنسيق الجامعات ٢٠٢١ … تنبيه هام من هندسة القاهرة إلى طلاب الفرقة الثانية ميكانيكا

أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة ، تنبيهاً هامًا لطلاب برنامج (الهندسة الميكانيكية) فقط الناجحين بالفرقة الثانية والمنقولين إلي الفرقة الثالثة لعام 2022/2021.

تحليل وتصميم واختبار محولات DC/DC لتطبيقات الطاقة الشمسية.. رسالة ماجستير بكلية التكنولوجيا والتعليم

كشفت دراسة رسالة ماجستير نوقشت بقسم تكنولوجيا الكهرباء بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن "تحليل وتصميم واختبار محولات DC/DC لتطبيقات الطاقة الشمسية واستخدام النتائج لعمل برنامج تدريبي لطلاب كلية التعليم الصناعي" تهدف الدراسة ان محولات DC-DC من العناصر المهمة لأنظمة الطاقة الشمسية ، حيث تؤثر كفاءتها وأدائها بشكل مباشر على كفاءة وأداء النظام ككل. في هذا الصدد ، تدرس الأطروحة محول DC-DC Zeta Converter لتحسين كفاءته وأدائه ، مما يعكس كفاءة وأداء النظام بأكمله.

فتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد بـ ألسن عين شمس

أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أنه تم فتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١، بداية من اليوم الأربعاء .