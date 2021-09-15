عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| ترشيح خبراء ماليين ومديرين تنفيذيين لمدارس 30 يونيو.. تنسيق الجامعات 2021 .. تنبيه هام من هندسة القاهرة لطلاب الفرقة الثانية ميكانيكا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

التعليم تطالب المديريات بترشيح خبراء ماليين ومديرين تنفيذيين لمدارس 30 يونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه نظرًا لاعتذار بعض الخبراء الماليين والمديرين التنفيذيين لبعض مدارس 30 يونيو ، فقد تقرر إلزام مديري المديريات التعليمية بترشيح عدد كافٍ من الخبراء الماليين والمديرين التنفيذيين.


تنسيق الجامعات ٢٠٢١ … تنبيه هام من هندسة القاهرة إلى طلاب الفرقة الثانية ميكانيكا

أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة ، تنبيهاً هامًا لطلاب برنامج (الهندسة الميكانيكية) فقط  الناجحين بالفرقة الثانية والمنقولين إلي الفرقة الثالثة لعام 2022/2021.

 

تحليل وتصميم واختبار محولات DC/DC لتطبيقات الطاقة الشمسية.. رسالة ماجستير بكلية التكنولوجيا والتعليم
كشفت دراسة رسالة ماجستير نوقشت بقسم تكنولوجيا الكهرباء بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن "تحليل وتصميم واختبار محولات DC/DC  لتطبيقات الطاقة الشمسية واستخدام النتائج لعمل برنامج تدريبي لطلاب كلية التعليم الصناعي" تهدف الدراسة ان محولات DC-DC من العناصر المهمة لأنظمة الطاقة الشمسية ، حيث تؤثر كفاءتها وأدائها بشكل مباشر على كفاءة وأداء النظام ككل. في هذا الصدد ، تدرس الأطروحة محول DC-DC Zeta Converter لتحسين كفاءته وأدائه ، مما يعكس كفاءة وأداء النظام بأكمله. 

 

فتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد بـ ألسن عين شمس
أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أنه تم  فتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١، بداية من اليوم الأربعاء .

ترشيحاتنا

أبو الحسن: تقرير الأمم المتحدة يرصد ما مرت به مصر من تحديات ويقدم توصيات للمستقبل

أخبار المحافظات| الأمن يعود لـ شمال سيناء.. حكايات الأسر العائدة لديارهم بالشيخ زويد.. فودة يوجه بسرعة تسليم سكان الرويسات مساكنهم.. حملات أمنية مكثفة بقنا وأسيوط والأقصر

النهاردة آخر يوم.. تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة غاز المنازل

أسامة حسني: الأهلي كبير وعظيم.. وبيبو فخر للرياضة المصرية

حكم الإيجار القديم وأخذ خلو على تركه.. رأي الشرع

أخبار التكنولوجيا| كل ما جاء في مؤتمر إطلاق هواتف iPhone 13.. وفيسبوك تسمح لـ"القوائم البيضاء" بخرق قواعد الشبكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

التعليم تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بـ20 قرارا عاجلا |تفاصيل

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

فيديو

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

الأهلي يكرم محرم الراغب وعدلي القيعي ‏في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ