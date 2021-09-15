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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي محمد: الخطيب تحمل ما لا يتحمله بشر من اتهامات باطلة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أكد شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، تحمل ما لا يتحمله بشر من اتهامات باطلة.

 

وقال شادي فى حواره مع برنامج "البريمو"، مع محمد فاروق، المذاع على قناة "TEN": "مجلس الإدارة يملك مجموعة مميزين من الأعضاء أصحاب الخبرات وقدموا الكثير والكثير للنادي الأهلي على مدار السنوات الماضية، والصمت لغة العظماء وليس ضعف كما اعتقد الكثيرون".

 

وأضاف: "أى شخص اسمه يرتبط بالنادى الأهلى يصبح فى مكان آخر، والأهلي صانع نجومية مدربيه وهذا ما حدث مع موسيماني وفايلر والكثير من المدربين خلال السنوات الماضية".

الخطيب الأهلى النادي الأهلي محمد فاروق شادي محمد

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