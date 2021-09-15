الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

مشادة بين زوجة حمزة المثلوثى لاعب نادى الزمالك و زوجه زميله حمدي النقاز المنضم حديثًا للفريق ،وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وبدأت الحكاية عندما أعلن نادى الزمالك عن انضمام حمدى النقاز للفريق ، وقام بعدها حمزة المثلوثى بنشر “ستوري” عبر حسابه على موقع “إنستجرام” وكتب “الناس معادن ونفائس فيهم الغالى وفيهم الرخيص”.

وقامت زوجة حمزة المثلوثى بـ مشاركة الاستورى الخاص بـ زوجها وعلقت عليه “والرخيص يفضل رخيص”.

وبعدها بـ وقت قليل نشرت زوجة حمدى النقاز استورى عبر حسابه على إنستجرام..

وكتبت “هناك بشر يحتاجون إلى عمليات تجميل داخلية مثل تكبير القلب.. شفط الحقد.. تكسير خلايا البشر من نفوسهم ونفخ ضمائهم الهزيلة ”.