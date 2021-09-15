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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أهمية إصدار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021.. كواليس مشروعات قطارات المونوريل والكهربائي.. تحسين مخرجات التعليم الفني لزيادة إقبال الطلاب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت القنوات الفضائية وبرامج «التوك شو» أمس، الثلاثاء، العديد من القضايا والموضوعات، أبرزها : إصدار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، وكواليس مشروعات قطارات المونوريل والكهربائي الخفيف والسريع، وتحسين مخرجات التعليم الفني لزيادة إقبال الطلاب عليه، والموعد المتوقع لـ افتتاح المتحف المصري الكبير، وأخر تطورات قضية «فتاة الفستان»..نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:

 

أحمد موسى عن احتفالية الأهلي بالنجمة العاشرة: عاملة شغل وملعلعة

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن احتفالية النادي الأهلي بحصوله على البطولة العاشرة من دوري أبطال أفريقيا، قائلا: «النجمة العاشرة عاملة شغل وملعلعة».

 

وزيرة التخطيط تكشف أهمية إصدار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021

قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن تقرير التنمية البشرية الذى صدر اليوم توقف لمدة طويلة، وآخر مرة صدر فيها كان عام 2010 ، لافتة أن هذا التقرير يرصد أيضا وضع مصر أثناء فيروس كورونا .

 

قدوة.. رسالة والدة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى السيسي

كشفت راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر،   كواليس  حرص والدتها على حضور مؤتمر إطلاق تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مصر، والتقاطها صورة تذكارية مع الرئيس السيسي.

 

خالد زكريا يكشف مدة إعداد تقرير التنمية البشرية ومحاوره

قال الدكتور خالد زكريا المؤلف الرئيسي لقرير التنمية البشرية في مصر 2021 ، إن تقرير مصر عن التنمية البشرية تم إعداده في سنة ونصف، وهذا منذ الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وزارة التخطيط علي البدا في أعمال هذا التقرير .

 

رئيس القومية للأنفاق: 750 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالهيئة

كشف اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، كواليس مشروعات قطارات المونوريل والكهربائي الخفيف والسريع، مؤكدا أن الدولة لديها استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل في مختلف أنحاء الجمهورية، وأكد أن شبكة النقل الذكية تساهم في تقليل الانبعاثات الملوثة وسرعة تنقل المواطنين وتخفيف الضغط على الطرق والمحاور المرورية، متابعا أن حجم الاستثمارات لدينا من 2013 حتى 2025 يبلغ أكثر من 750 مليار جنيه، مضيفا أن الدولة تضع عملية تطوير الخطين الأول والثاني للمترو ضمن أولوياتها بعد إهمال دام سنوات طويلة.

 

التعليم: تحسين مخرجات التعليم الفني لزيادة إقبال الطلاب عليه

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني،  تعليقا على استراتيجية إصلاح وتطوير التعليم الفني، إن الدولة بدأت منذ 2018 في تطبيق استراتيجية واضحة لتطوير التعليم الفني في مصر.

 

المصل واللقاح: إعطاء الأطفال لقاحات كورونا الفترة المقبلة

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن بعض الدراسات الحديثة أجازت تطعيم الحوامل بلقاحات كورونا ثم فئة الأطفال، مضيفا: "الفترة اللي جاية سيشمل اللقاح الأطفال، وبالنسبة لمرضى السرطان ممكن يخدوا اللقاحات الصينية لأنها ليست لها آثار جانبية".

 

زاهي حواس يكشف عن الموعد المتوقع لافتتاح المتحف المصري الكبير

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن اكتشاف المقابر والأماكن الأثرية، له أهمية كبيرة، خاصة بعد اهتمام القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أقام نهضة أثرية أنا فخور بها والعالم أيضا.

 

رئيس جامعة طنطا: لسنا طرفا في قضية "فتاة الفستان"..ونسعى لحل الأزمة

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة ليست طرفا في قضية «فتاة الفستان»، مؤكدا أنه لن نقوم بالتلاعب في تلك القضية، ولو أردنا ذلك كان يمكن أن يتم التحقيق داخل الجامعة.

 

أحمد موسى عن لقاء السيسي بالمواطنين: حتى الأطفال بيتكلموا مع رئيس مصر

قال الإعلامي أحمد موسى إن فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في منطقة الرويسات وحديثه مع عدد من المواطنين يحمل العديد من الرسائل المهمة خاصة أن الحديث مع المواطنين كان مطولا ووديا واستمع الرئيس في للمشاكل والطلبات.

أحمد موسى وزيرة التخطيط احتفالية الأهلي التنمية البشرية القومية للانفاق التعليم المصل واللقاح المتحف المصري الكبير اخبار التوك شو أخبار التوك شو اليوم

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