الرقابة الصحية: الـ 7 سنوات الماضية لحظة فارقة في تاريخ الصحة بمصر

ما يحدث فى مصر طفرة كبيرة

قال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية، إن ما جاء فى تقرير الأمم المتحدة اليوم يعكس نتيجة العمل على مدار 7 سنوات.

وأضاف إسماعيل خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سى بى سى، أن ما حدث فى منظمة الصحة فى مصر خلال السبع سنوات الماضية هو لحظة فارقة في تاريخ الصحة فى مصر.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه لأول مرة توضع الصحة من أولويات رئيس الجمهورية والقيادة وذلك كان نقطة التحول الرئيسية والتى بدأت تظهر فى تقارير الأمم المتحدة.

وأكد أشرف إسماعيل أن ما يحدث فى مصر هو طفرة كبيرة ليست فقط فى الخدمات والعلاج و لكن أيضًا فى المجال الوقائى والاكتشاف المبكر للأمراض.