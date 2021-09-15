صفقة انتقال حر.. أحمد ناصر يوقع لـ الشرقية للدخان

تعاقد نادي الشرقية للدخان مع أحمد ناصر لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق في صفقة انتقال حر.

وذلك بعد انتهاء تعاقد اللاعب مع فريقه السابق كالماتا اليوناني والذى يتصدر دوري الدرجة الثانية اليوناني.

ويجرى فريق الشرقية للدخان عددًا من التعاقدات خلال الميركاتو الصيفي الحالي من أجل المنافسة بقوة فى بطولة الدوري، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تلك الصفقات خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن مسئولي نادى الشرقية للدخان، اختاروا استاد بتروسبورت؛ لاستضافة مباريات الفريق في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز 2021 -2022.

