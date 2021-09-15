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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

مداخلة أنغام مع عمرو
مداخلة أنغام مع عمرو أديب

قالت المطربة أنغام، إنها سعيدة بمشاركتها مع الفنان تامر عاشور، خاصة خلال الفترة الأخيرة، بمشاركته في أغنية "ياريتك فاهمني" في ألبوم "حالة خاصة جدًا" ، التي تعتبر من أفضل وأنجح الأغاني التي قدمتها في تاريخها الغنائي.

وتابعت "أنغام" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" :"ماكنتش أعرف إن تامر عاشور ملحن جامد كده"، مؤكدة أن هناك عملًا فنيًا جديدًا الفترة القادمة يجمعها مع الفنان تامر عاشور.

وأضافت "أنغام" أنها من المطربين الذين يفضلون حفظ اللحن من المرة الأولى، وبعدها تتعامل مع الأغنية بدون مساعدة الملحن مرة أخرى، متابعة :"لازم أحط بصمتي". 

 

أنغام تمازح عمرو أديب 

وعلقت المطربة أنغام على الصورة التي ظهرت على الشاشة أثناء المداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، مازحة: "شيلوا الصورة اللي على الشاشة وقولهم يحطوا صورة أحسن من دي يا عمرو انتم ماعندكوش غيرها".

وردّ عمرو أديب مطالباً فريق الإعداد بحذف الصورة قائلاً: "شيل الصورة دي يابني.. والولد اللي نزل الصورة دي هيترفد وابقى ابعتي لي صورة مُعتمدة". 

أنغام عمرو أديب تامر عاشور حالة خاصة جدا ياريتك فاهمني الحكاية

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