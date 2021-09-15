وكيل أعمال حمدي النقاز يكشف حقيقة تلقي اللاعب عروضاً من الأهلي

أوضح أنيس بن ميم، وكيل أعمال التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك، حقيقة تلقي اللاعب عروضاً من الأهلي.

وقال بن ميم في تصريحات هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "حمدي النقاز ضحَّى بخصوص المستحقات المالية الخاصة به من أجل العودة للزمالك".

وأضاف: "قمنا بسحب القضية بعد تنازل اللاعب عنها، وكان بإمكانه الانضمام لأندية أخرى بمقابل أكثر مما سيتقاضاه مع الزمالك".

وأوضح: "كانت هناك عروض جدية من أندية مصرية أخرى سواء بشكل مباشر أو عبر وكلاء لاعبين، لكنه فضّل عرض الزمالك".

وعن حقيقة رغبة الأهلي في ضم النقاز، كشف وكيل النقاز قائلاً: "بعض الوكلاء تواصلوا معنا للاستفسار عن إمكانية عرض اللاعب على الأهلي لكن الأمر لم يرتق لمرحلة العرض الجدي من النادي للاعب".