أخبار الرياضة| مصطفى غربال يدير مباراة السوبر بين الأهلي والطلائع.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الرياضية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 15-9-2021، نعرضها لكم فيما يلي:
الزمالك يكشف كواليس تسوية أزمة النادي مع حمدي النقاز
تحدث محمد الإتربي نائب رئيس الزمالك، عن تسوية أزمة النادي مع التونسي حمدي النقاز بعد عودته للقلعة البيضاء.
مصطفى غربال يدير مباراة السوبر بين الأهلي والطلائع
ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية، أن مباراة السوبر المصري تم إسنادها لمصطفى غربال على أن يكون مواطنه الجزائري مهدي عبيد حكمًا للفيديو.
وكيل أعمال حمدي النقاز يكشف حقيقة تلقي اللاعب عروضاً من الأهلي
أوضح أنيس بن ميم، وكيل أعمال التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك، حقيقة تلقي اللاعب عروضاً من الأهلي.
محمد حشيش لاعب الأهلي السابق: نحن شركاء في النجمة العاشرة
علق محمد حشيش نجم الأهلي السابق، على احتفالية القلعة الحمراء بلقب دوري أبطال إفريقيا العاشر، حيث أبدي سعادته بالحدث والحضور.
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-9-2021 .. والقنوات الناقلة
تتواصل اليوم الأربعاء 15-9-2021 منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تشهد صراعاً كبيرًا بين الأندية لحصد اللقب الأغلى في القارة.