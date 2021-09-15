أخبار الرياضة| مصطفى غربال يدير مباراة السوبر بين الأهلي والطلائع.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الرياضية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 15-9-2021، نعرضها لكم فيما يلي:

تحدث محمد الإتربي نائب رئيس الزمالك، عن تسوية أزمة النادي مع التونسي حمدي النقاز بعد عودته للقلعة البيضاء.

ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية، أن مباراة السوبر المصري تم إسنادها لمصطفى غربال على أن يكون مواطنه الجزائري مهدي عبيد حكمًا للفيديو.

أوضح أنيس بن ميم، وكيل أعمال التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك، حقيقة تلقي اللاعب عروضاً من الأهلي.

علق محمد حشيش نجم الأهلي السابق، على احتفالية القلعة الحمراء بلقب دوري أبطال إفريقيا العاشر، حيث أبدي سعادته بالحدث والحضور.

تتواصل اليوم الأربعاء 15-9-2021 منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تشهد صراعاً كبيرًا بين الأندية لحصد اللقب الأغلى في القارة.