أخبار المحافظات| الأمن يعود لـ شمال سيناء.. حكايات الأسر العائدة لديارهم بالشيخ زويد.. فودة يوجه بسرعة تسليم سكان الرويسات مساكنهم.. حملات أمنية مكثفة بقنا وأسيوط والأقصر

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الـ24 ساعة الماضية.

حكايات لا تنتهي وراء الأسر التي تركت منازلها بسبب الأحداث التي مرت بها منطقة الشيخ زويد ورفح بمحافظة شمال سيناء، من أجل القضاء علي الإرهاب..

شهدت مدينة شبين الكوم، عاصمة محافظة المنوفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تساقطًا خفيفًا لمياه الأمطار. وسبق أن أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، عدة أحداث، كان أبرزها ما يستعرضه لكم موقع صدى البلد في السطور التالية تلخيصًا لما حدث خلال ٢٤ ساعة..

يعيش أهالي قرية العطف، بمركز العياط محافظة الجيزة، حالة من الحزن والأسى، بعد غرق أحد أطفال القرية بمياه النيل، أثناء لعبه كرة القدم مع أصدقائه، فهوت قدميه إلى مياه النيل..

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا فتح باب التقديم لإيجار محلات «بشارع مصر» يوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري.

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية وبالتنسيق مع العقيد هانى ابوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والأنشطة التموينية للحفاظ على الدعم..

عقد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، لقاءً مع المواطنين بالسرادق الذي أقيم بفناء مدرسة جمال عبدالناصر بقرية بهبشين..

شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم قاطني الرويسات وحداتهم السكنية البديلة وأعلن فودة عن إنشاء كوبري بطور سيناء يربط طور سيناء الشرقية بالغربية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم تنفيذ 127 حالة تعدٍ خلال يومين بالموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية بالتعاون مع مديرية الأمن، وبالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ..

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر أمس الثلاثاء حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر تحت إشراف اللواء علاء الطوخى حكمدار الأقصر واللواء محمد الصاوى مساعد مدير أمن الأقصر..

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية عن طرح مزايدات علنية ومناقصات عامة للعمليات التالية…

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن الوحدات المحلية لمراكز قفط و الوقف وفرشوط، نجحت فى إزالة ٣٠ حالة تعد بالزراعة والمبانى على أراضى أملاك الدولة خلال اليوم الثانى للموجة ١٨…

يخضع طفل ينتمي لذوي الاحتياجات الخاصة من دولة صربيا للعلاج عن طريق دلافين شرم الشيخ مركز "دولفينا " وذلك على نفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .