أخبار المحافظات| الأمن يعود لـ شمال سيناء.. حكايات الأسر العائدة لديارهم بالشيخ زويد.. فودة يوجه بسرعة تسليم سكان الرويسات مساكنهم.. حملات أمنية مكثفة بقنا وأسيوط والأقصر

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الـ24 ساعة الماضية.
حكايات الأسر العائدة إلى ديارهم بالشيخ زويد بعد عودة الأمن والاستقرار للمنطقة.. شاهد
حكايات لا تنتهي وراء الأسر التي تركت منازلها بسبب الأحداث التي مرت بها منطقة الشيخ زويد ورفح بمحافظة شمال سيناء، من أجل القضاء علي الإرهاب..
أمطار خفيفة على مدينة شبين الكوم في المنوفية
شهدت مدينة شبين الكوم، عاصمة محافظة المنوفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تساقطًا خفيفًا لمياه الأمطار. وسبق أن أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية
أخبار سوهاج.. مصرع 4 مواطنين في حوادث مُتفرقة.. وحصاد محصول الذرة يبدأ بـ170 ألف فدان
شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، عدة أحداث، كان أبرزها ما يستعرضه لكم موقع صدى البلد في السطور التالية تلخيصًا لما حدث خلال ٢٤ ساعة..
غرق طفل بقرية في العياط.. والأهالي يناشدون المسئولين البحث عن جثته
يعيش أهالي قرية العطف، بمركز العياط محافظة الجيزة، حالة من الحزن والأسى، بعد غرق أحد أطفال القرية بمياه النيل، أثناء لعبه كرة القدم مع أصدقائه، فهوت قدميه إلى مياه النيل..
فتح باب التقديم لإيجار محلات شارع مصر في المنيا
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا فتح باب التقديم لإيجار محلات «بشارع مصر» يوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري.
ضبط سلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالدقهلية
شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية وبالتنسيق مع العقيد هانى ابوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والأنشطة التموينية للحفاظ على الدعم..
محافظ بني سويف يواصل عقد لقاءاته الجماهيرية لبحث مطالب المواطنين
عقد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، لقاءً مع المواطنين بالسرادق الذي أقيم بفناء مدرسة جمال عبدالناصر بقرية بهبشين..
محافظ جنوب سيناء يشدد علي سرعة إجراءات تسليم سكان الرويسات مساكنهم
شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم قاطني الرويسات وحداتهم السكنية البديلة وأعلن فودة عن إنشاء كوبري بطور سيناء يربط طور سيناء الشرقية بالغربية
محافظ كفر الشيخ: إزالة 127 تعدياً على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.. صور
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم تنفيذ 127 حالة تعدٍ خلال يومين بالموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية بالتعاون مع مديرية الأمن، وبالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ..
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة الأقصر
شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر أمس الثلاثاء حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر تحت إشراف اللواء علاء الطوخى حكمدار الأقصر واللواء محمد الصاوى مساعد مدير أمن الأقصر..
محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح مزايدات علنية ومناقصات عامة لعدد من العمليات
أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية عن طرح مزايدات علنية ومناقصات عامة للعمليات التالية…
مع بدء تنفيذ الموجة الـ 18.. إزالة 53 حالة تعد على أملاك الدولة بأسيوط
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات
إزالة ٣٠حالة تعد على أراضى أملاك الدولة فى ثانى أيام الموجة ١٨بقنا
قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن الوحدات المحلية لمراكز قفط و الوقف وفرشوط، نجحت فى إزالة ٣٠ حالة تعد بالزراعة والمبانى على أراضى أملاك الدولة خلال اليوم الثانى للموجة ١٨…
دلافين شرم الشيخ تعالج طفلًا من دولة صربيا
يخضع طفل ينتمي لذوي الاحتياجات الخاصة من دولة صربيا للعلاج عن طريق دلافين شرم الشيخ مركز "دولفينا " وذلك على نفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .