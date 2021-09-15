7 أضعاف إنتاج الماشية.. تعرف على أهمية المشروع القومى للبتلو

قال الدكتور طارق سليمان ، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية ، إن المشروع القومى للبتلو هو أحد المشروعات القومية التى توليها القيادة السياسية ووزارة الزراعة اهتماما كبيرا .

وأضاف " سليمان " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن المشروع القومى للبتلو يهدف لعدم ذبح الحيوان الأقل من 100 كجم إلى أن يتم تسمينه إلى 400 كجم على الأقل ويعطى انتاجية 250 كجم بزيادة 7 أضعاف من انتاجية الحيوان .



وأشار إلى أن هذا المشروع صاحبه بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعى المصرى لتوفير ماشية مستوردة محسنة وراثيا من الخارج لتوزيعها ونشرها على صغار المزارعين ضمن مبادرة حياة كريمة والذى يعد قسمة اضافة معدلات نمو أفضل وتكون فترة التسمين 8 أشهر .

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، قد أصدر مؤخرا العدد الرابع من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٧ وحتى ١٣ سبتمبر الجاري.



واشار الانفوجراف الى انه قد قامت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بحصاد ٢ حقل إرشادي تعليمي (حقل أبيض هجين فردى١٣١، حقل أصفر هجين فردى ١٦٨) والتابع للحملة القومية لمحصول الذرة الشامية موسم ٢٠٢١، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، عددا من الاجتماعات مع مديري الادارات الزراعية، لمناقشة موضوعات يأتي على رأسها: الزراعة النظيفة، والتحول لنظم الري الحديث وتكثيف حملات التوعية في هذا المجال، فضلا عن تأهيل المساقي، كما تم تنظيم يوم حصاد لمحصول الذرة الشامية



وخلال هذا الاسبوع واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، حملات ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 19 حالة تعدى على الأراضي الزراعية، كما تم متابعة منظومة كارت الفلاح وعمليات صرف الأسمدة، كذلك تم شن حملات للرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات حيث تم المرور على (43) لبيع المبيدات والمخصبات الزراعية .