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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خالد عيش: تقرير التنمية البشرية لمصر 2021 توثيق لإنجازات الدولة المصرية

صدى البلد

قال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ،نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي  تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ٢٠٢١ تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" هو توثيق رسمي مصري ودولي لما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات وتنمية شاملة يستفيد منها المواطن المصري البسيط ،خاصة خلال الفترة القليلة الماضية التي أولت فيها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية الإهتمام بالمواطن الأكثر إحتياجاً .

وأكد عيش في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء على أن برامج الدعم التي تقدمها الدولة للمواطن هي تنمية بشرية لا تقتصر فقط على توفير المأكل والملبس والمسكن المناسب ،بل وتأهيل هذا المواطن وتوعيته بكافة التحديات وعدم تركه فريسة سهلة في قبضة جماعات متطرفة أو أفكار هدامة،موضحاً أن إطلاق "التقرير" يؤكد التزام الدولة المصرية بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، مضيفاً أن الإصلاحات التي انتهجتها مصر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد صباح أمس الثلاثاء، فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١،بحضور شخصيات محلية بارزة ،وعدد  من الخبراء والمنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة المختلفة..

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