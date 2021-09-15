عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال استقباله الملحق الثقافي الإماراتي.. وزير التعليم العالي يرحب بالمشاركة في معرض «إكسبو دبي»

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قوة ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والإمارات العربية المتحدة، على جميع المستويات والأصعدة، خاصة قطاعي التربية والتعليم العالي، مشيرًا إلى استعداد مصر لتقديم جميع  التيسيرات للطلاب الإماراتيين للدراسة في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي بالشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، الملحق الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

وقدم الدكتور خالد عبد الغفار الشكر إلى الشيخ عمار المعلا على قيامه بدعم مبادرة "ادرس في مصر"، التي تحظى بدعم هائل من قبل القيادة السياسية في مصر، مؤكدًا أهمية إتمام التؤامة بين الجامعات المصرية والإماراتية لتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الباحثين بكلا البلدين.

txt

وزير التعليم العالي يرحب بالمشاركة في "إكسبو دبي" ويؤكد أهمية التوأمة بين جامعات مصر والإمارات| صور

txt

التعليم العالي: تم توفير نقاط عديدة لتطعيم الطلاب داخل الجامعات لمنع التزاحم

ورحب وزير التعليم العالي بالشيخ عمار المعلا، وطلب نقل تحياته إلى الدكتور حسين الحمادي وزير التربية والتعليم الإماراتي، مستعرضًا البرامج الدراسية الجديدة والحديثة بالجامعات المصرية، التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في قطاع التعليم العالي، خاصةً في ظل التطور والتقدم الكبير للجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.

من جانبه، وجه الدكتور عمار المعلا الدعوه لوزير التعليم العالي، للمشاركة في معرض "اكسبو دبي"، ورحب الدكتور خالد عبد الغفار بالدعوة، وأكد مشاركة وفد مصري في هذا الحدث الذي يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم وازدهار، وأشاد الملحق الثقافي بتلك المشاركة الفاعلة الذي ستفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين.

وأشار الملحق الثقافي لدولة الإمارات إلى افتتاح مقر جديد للملحقية الثقافية بالقاهرة خلال شهر أكتوبر القادم، والتي ستكون بمثابة مقر إقليمي في دولة مصر الشقيقة، موضحًا أن إنشاء المقر الجديد جاء نتيجة زيادة أعداد الطلاب الإماراتيين الذين يدرسون في مصر، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع اتفاق تنفيذي بين الوزارتين في التعاون العلمي والبحثي، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون لابتعاث الطلاب الإماراتيين في إطار مبادرة "ادرس في مصر".

كما لفت الملحق الثقافي لدولة الإمارات إلى موافقة لجنة الابتعاث على إدراج 5 جامعات مصرية في قائمة الموصى بها للابتعاث في الخارج للطلاب الإمارتيين نظرًا لتقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.

 

وزير التعليم العالي الجامعات المصرية التعليم العالي التربية والتعليم الإمارات العربية

موضوعات متعلقة

تنسيق الجامعات 2021 .. اعرف ازاي تقدم في الكلية والأوراق المطلوبة

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. قواعد التوزيع الجغرافي والكليات المتاحة

التعليم العالي: تم توفير نقاط عديدة لتطعيم الطلاب داخل الجامعات لمنع التزاحم

جامعة المنصورة الجديدة: نوفر سكنا فندقيا للطلاب غير شامل الوجبات

جامعة المنصورة الجديدة: قيد عدد كبير من المتقدمين

الجامعات تتحدى كورونا .. التعليم العالي: الأمر لا يتوقف على التطعيم فقط .. والمستشفيات الجامعية: سنوفر للطالب ما يثبت تلقيه اللقاح

التعليم العالي: انتهاء تطوير البنية التحتية للمركز القومي للتعلم الإلكتروني

وزير التعليم العالي يستقبل المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي

ترشيحاتنا

شهر على حكم طالبان .. أبرز ما جرى في أفغانستان خلال 30 يوما

مدبولي: توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة واستمرار المراقبة على الأسواق

50 مليون جنيه من وزارة الأوقاف لصندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة

٢٥ فائدة تحدث لك فى الدنيا بسبب الصدقة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2022

"معًا نطمئن .. سجل الآن".. رئيس الوزراء يدشن حملة لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهتى ليبيا .. أول طلب لـ كيروش مدرب منتخب مصر من اتحاد الكرة

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

شجاعة مدرس بالأزهر تنقذ طفلتين من الموت تحت عجلات قطار المنوفية

إسرائيل تتلف شحنة لقاحات كانت في طريقها لـ غزة | تفاصيل

استجابة فورية من لجنة الاستغاثات الطبية لولي أمر يتألم نجله بسبب حروق شديدة

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

تعالج 24 مرضا.. تناول كوبا من الحليب مع القرنفل على الريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

فيديو

ما ناقصها شي .. طليقة زوج أصالة تخطف الأنظار بجمالها |فيديو جراف

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ساحة رأي

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ