هالة منصور: مواجهة الإرهاب الفكري والتصدي للشائعات من أهم عوامل التنمية الشاملة

السوشيال ميديا ساهمت في انتشارها

قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن المواطن المصرى يتميز بفطرة ذكية ولديه قدرة كبيرة على فرز الحقائق من الشائعات، مشيرة إلى أن أدوات الإجرام قوية والشعب المصرى مستهدف بدرجة قوية.

وأضافت منصور خلال لقائها ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع على قناة "المصرية"، أن هناك عوامل تساعد على انتشار الفكر الإرهابي والشائعات ومنها الإعلام الواسع والسوشيال ميديا أو وجود منصات إلكترونية لأشخاص تنتشر سريعا بين الجمهور .

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها،أن بيئة الوعى هى التى من الممكن أن تقاوم انتشار الفكر الإرهابي ولابد أن يكون هناك قدر من الوعي بدرجة كبيرة والذى يأتى من المعرفة وسرعة الحصول على المعلومات أو المصادر للتحقق من المعلومة والخبر قبل نشره.

وأكدت أن الفن له دور هام فى بعث رسالة للمواطن موجهة النصيحة لكتاب السيناريست بالانتباه لأدوارهم داخل المجتمع و دورهم التنموي وليس دورهم فقط فى عرض المشكلات التى تواجه بعض الشرائح فى المجتمع و لكن لابد من عرض أشياء توجه بالابتعاد عن ارتكاب هذه الجرائم.