عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال 6 سنوات.. موظف ببنك شهير يستولى على 4 ملايين جنيه

أرشيفية
أرشيفية

فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاختلاس ، تمكنت القوات من ضبط موظف فى بنك شهير استولى على ٤ ملايين جنيه.

 

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى أحد البنوك كائن بالقاهرة ضد (موظف بالبنك) وذلك لاختلاسه مبالغ مالية من أموال البنك .

إستجابة فورية.. الحماية المدنية بالقاهرة تقدم المساعدة لمسن

مباحث القاهرة تضبط شخص يدير محل أغذية بدون ترخيص

أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام الموظف المذكور فى غضون الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019 بإستغلال طبيعة عمله بالبنك وإختلاس مبالغ مالية من حسابات البنك، فضلاً عن قيامه بمنح قروض بأسماء بعض عملاء البنك دون علمهم وإختلاس قيمة تلك القروض لنفسه حيث بلغ إجمالى المبالغ المختلسة (4 مليون جنيه)،  أمكن ضبط المتهم.

 

وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص إعترف بإرتكابه للواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاختلاس الأموال العامة الجريمة المنظمة القانون

موضوعات متعلقة

إستجابة فورية.. الحماية المدنية بالقاهرة تقدم المساعدة لمسن

مباحث القاهرة تضبط شخصا يدير محل أغذية بدون ترخيص

شاهد.. سقوط لص سرق ورش السكك الحديد

مغارة على بابا.. الداخلية تضبط أسلحة وسبائك ذهبية وآثار فرعونية داخل فيلا بـ التجمع الأول

ترشيحاتنا

إنجاز جديد .. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب شهر أغسطس

هذا الأمر يسبب لك الشقاء فى الدنيا والاخرة .. احذر منه

ضبط 3 مصانع ومخزنين لانتاج وتخزين الأعلاف بدون ترخيص

رئيس الوزراء: إطلاق أول استراتيجية مصرية وطنية لحقوق الإنسان خطوة فارقة

طفرة علمية في بريطانيا.. اكتشاف الإصابة بالسرطان قبل وقوع المرض

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرًا جديدًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

الأوقاف توضح لـ " صدى البلد " حقيقة غلق المساجد مع ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

قبل مواجهتى ليبيا .. أول طلب لـ كيروش مدرب منتخب مصر من اتحاد الكرة

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

القصة الكاملة| شجاعة مدرس بالأزهر تنقذ طفلتين من الموت تحت عجلات قطار المنوفية.. فيديو

إسرائيل تتلف شحنة لقاحات كانت في طريقها لـ غزة | تفاصيل

تعالج 24 مرضا.. تناول كوبا من الحليب مع القرنفل على الريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

فيديو

فيديوجراف.. ارتبط تاني .. حقيقة زواج تامر حسني وخيانته لبسمة بوسيل

ما ناقصها شي .. طليقة زوج أصالة تخطف الأنظار بجمالها |فيديو جراف

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ