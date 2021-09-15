عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط 3 مصانع ومخزنين لانتاج وتخزين الأعلاف بدون ترخيص

صدى البلد

قال د. طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة أنه وردت معلومات عن وجود 3 مصانع ومخزنين لانتاج وتخزين الأعلاف بمحافظة كفر الشيخ تعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وتقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة, وبعد التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف, ومديرية أمن كفر الشيخ ومديرية الزراعة المختصة بكفر الشيخ)، وقد داهمت القوة المصانع والمخازن.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف .

 

txt

لبحث تأثير التغيرات المناخية على الزراعة..القصير يستقبل المدير الإقليمي بالبنك الدولي

txt

القصير يبحث مع المدير الإقليمي بالبنك الدولي تأثير التغيرات المناخية على الزراعة


تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الاعلاف غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون اية بيانات والتى تجاوزت الـ150 طن وقد تم احالة الامر الى النيابة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

شارك فى الحملة  المهندس عبد العزيز امام مدير عام الادارة العامة للاغذية والاعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة, والعميد طارق صلاح مدير ادارة حماية الثروة الزراعية بشرطة البيئة والمسطحات, والعميد شريف ناصر من الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات, والرائد عمريوسف من شرطة البيئة والمسطحات بمديرية امن كفر الشيخ , والرائد ماجد بشر من ادارة البحث الجنائى بمديرية امن كفر الشيخ, والدكتورعصام محمد من المركز الاقليمى للاغذية والاعلاف, والمهندس هانى هاشم من مديرية زراعة كفر الشيخ.


وطالب قطاع تنمية الثروة الحيوانية، المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).

حماية وزير الزراعة ضبط الزراعة التنسيق الثروة الحيوانية وزارة الزراعة التغيرات المناخية س قطاع تنمية الثروة الحيوانية

ترشيحاتنا

إنجاز جديد .. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب شهر أغسطس

هذا الأمر يسبب لك الشقاء فى الدنيا والاخرة .. احذر منه

ضبط 3 مصانع ومخزنين لانتاج وتخزين الأعلاف بدون ترخيص

رئيس الوزراء: إطلاق أول استراتيجية مصرية وطنية لحقوق الإنسان خطوة فارقة

طفرة علمية في بريطانيا.. اكتشاف الإصابة بالسرطان قبل وقوع المرض

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرًا جديدًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

الأوقاف توضح لـ " صدى البلد " حقيقة غلق المساجد مع ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

قبل مواجهتى ليبيا .. أول طلب لـ كيروش مدرب منتخب مصر من اتحاد الكرة

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

الرخيص يفضل رخيص.. خناقة بين زوجتي حمزة المثلوثي وحمدي النقاز | شاهد

القصة الكاملة| شجاعة مدرس بالأزهر تنقذ طفلتين من الموت تحت عجلات قطار المنوفية.. فيديو

إسرائيل تتلف شحنة لقاحات كانت في طريقها لـ غزة | تفاصيل

تعالج 24 مرضا.. تناول كوبا من الحليب مع القرنفل على الريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

فيديو

فيديوجراف.. ارتبط تاني .. حقيقة زواج تامر حسني وخيانته لبسمة بوسيل

ما ناقصها شي .. طليقة زوج أصالة تخطف الأنظار بجمالها |فيديو جراف

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ