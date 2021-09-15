نقلة حضارية.. متحدث البترول يكشف أهمية الرقمنة فى القطاع

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن وزير البترول المهندس طارق الملا طرح منذ عام 2016 برنامج شامل لتطوير قطاع البترول وكان المحور السابع فى هذا المشروع يتضمن مشروع الرقمنة خاصة أن الوزارة تمتلك شبكة قومية للغازات الطبيعية منتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية تدار من خلال منظومة التحكم القومى بشكل آلى .

وأضاف " عبد العزيز " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن أهمية الرقمنة فى القطاع البترولى يعتمد على التحكم فى الغاز الطبيعى عن طريق الرقمنة وتنفيذ مشروع للمنتجات البترولية ونقل الزيت الخام سواء من حقول البترول أو مصافى التكرير ، موانئ الاستقبال .

وأشار إلى أن استخدام التحول الرقمى فى منظومة نقل الزيت الخام ، المنتجات البترولية بكافة أنواعها ييحدث من خلاله تأمين المنتجات البترولية ورفع كفاءة البنية الأساسية والذى يشهد بنقلة حضارية ، لافتا إلى أن التحول الرقمى يعمل على سرعة اتخاذ القرار ووجود غرف عمليات تدار آليا للمنتجات البترولية التى تخرج من المستودعات سواء بنزين أو سولار وتصرف لمحطات التموين وقياس المحطات بالنسبة للمنتجات بطريقة آليا من خلال التحكم الآلى والرقمى من خلال تدفق البيانات .



يذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدني قدر ترأس اليوم الأربعاء اجتماع الجمعية العامة لكل من شركتى خالدة وقارون عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2020/2021.



وخلال جمعية شركة قارون أكد الملا أن صناعة البترول العالمية شهدت تحديات كبيرة خلال العام الماضى نتيجة جائحة كورونا مما أثر على أسعار البترول العالمية وأن الفترة القادمة ستشهد نمواً في الأنشطة البترولية نتيجة تحسن مستويات الأسعار مما يمهد الطريق لزيادة الاستثمارات وتحقيق اكتشافات جديدة ومن ثم زيادة الإنتاج ، مشيراً إلى التعاون والتنسيق البناء والشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الأجانب ومن ضمنهم شركة أباتشى العالمية كان له أثر جيد في مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة.



واستعرض المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة قارون أهم نتائج الأعمال خلال العام حيث أشار إلى أن الشركة استمرت في تنفيذ برنامج تحسين إنتاجية الآبار بأحدث الطرق لمعالجة الآبار المتقادمة واستخدام أحدث التصميمات وتطبيق أعلى معايير التشغيل للحفاظ على عمر الآبار وتحقيق أقصى إنتاجية ليصل معدل انتاج الشركة اليومى إلى 23 ألف برميل باجمالى استثمارات 127 مليون دولار ، وأضاف أن الشركة نجحت في تحقيق وفر يبلغ حوالى 4ر9 مليون دولار من خلال ترشيد النفقات والاستخدام الأمثل لموارد الشركة ، مشيراً إلى مشاركة العاملين بالشركة في برنامج تأهيل القيادات المتوسطة وبرنامج بناء قدرات العاملين بمجال السلامة في اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

