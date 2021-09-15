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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي يسري عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها، كما تم بحث عدد من البدائل المتعلقة بالتعامل مع شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية داخل نطاق المشروع، وذلك على النحو الذي يحقق أهداف الدولة من وراء هذا المشروع الحضاري في توطين الحرف اليدوية وإعادة إظهار رونق هذه المناطق الأثرية وقيمتها التاريخية.

 

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 سبتمبر 2021، بشأن استكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها بعدد من مشروعات بعض الوزارات.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام على بعض المساحات من الأراضي، وإعادة تخصيصها لصالح هيئة السلع التموينية؛ لاستخدامها في إقامة صوامع غلال، وذلك بمحافظات: الإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، وبني سويف، وسيتم التنسيق بين وزارتى التموين والزراعة لسداد القيمة المستحقة.

الحكومة مشروع تطوير وتأهيل واحياء تأهيل القاهرة التاريخية المشروعات القومية

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