الحكومة توافق على استضافة يوم المدن العالمي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء على توقيع اتفاقية بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ وذلك لاستضافة مدينة الأقصر الحدث الدولي " يوم المدن العالمي" في أكتوبر المقبل.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( شركة سايلو فودز) بشأن منظومة التغذية المدرسية، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التغذية المدرسية وتقديم وجبات للطلاب تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة، بدءا من مرحلة رياض الأطفال، ووصولا إلى المرحلة الثانوية العامة طبقا للمناطق المستهدفة.