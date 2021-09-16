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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة أبوظبي تبحث التعاون التجاري مع ولاية ميناس جيرايس البرازيلية

ارشيفية
ارشيفية

بحث هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مجالات التعاون التجاري مع العقيد كارلوس هنريكي جيدير - مستشار نائب حاكم ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر مبنى برج الغرفة.

 

وأكد الهاملي متانة العلاقات الإماراتية البرازيلية لاسيما في المجال الاقتصادي، معرباً عن أهمية العمل المشترك لتعزيزه، منوهاً إلى أن دولة الإمارات تعد من أكبر الشركاء التجاريين لجمهورية البرازيل الصديقة، كما تعد من بين أكبر المستثمرين الدوليين فيها.

 

وحول الخدمات التي تضطلع بتقديمها غرفة أبوظبي لأعضائها ومجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي، قدم الهاملي شرحاً وافياً حول ماهية خدمات غرفة أبوظبي ومبادراتها والدور الذي تقوم به في المساهمة بتطوير وتنظيم الشؤون التجارية بإمارة أبوظبي والرفع من تنافسية مؤسسات القطاع الخاص وبيئة الأعمال.

 

وشدد على أن الغرفة على أتم الاستعداد للتعاون والتعريف بمناخ الأعمال والفرص التجارية التي يوفرها الجانبان، وتنسيق العمل لتبادل الوفود التجارية والمعلومات، التي تفيد المستثمرين ورجال الأعمال في إمارة أبوظبي وولاية ميناس جيرايس البرازيلية، الأمر الذي من شأنه خدمة المصالح المشتركة.

 

كما قدم نبذة عن مختلف الجهود المستمرة التي توفرها حكومة أبوظبي لتسهيل ممارسة الأعمال ونموها، بالإضافة إلى كم المحفزات الاقتصادية التي طرحتها لجذب الاستثمارات الأجنبية والعقول والكفاءات في الإمارة لتزيد من تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً.

 

من جانبه أشاد العقيد كارلوس هنريكي جيدير بترحيب الغرفة لتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لدفع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي مع ولايته البرازيلية، كما قام بالتعريف بأهم القطاعات الاقتصادية التي تحظى بها ولايته من مصانع ومناجم الحديد، بالإضافة إلى صناعة طائرات الهليكوبتر، وغيرها من القطاعات الحيوية.

غرفة أبوظبي هلال محمد الهاملي غرفة تجارة وصناعة أبوظب ولاية ميناس جيرايس العلاقات الإماراتية البرازيلية

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