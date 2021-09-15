مدبولي استقبله في المطار.. رئيس الحكومة الليبية يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية ، في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسئولين ، لبحث القضايا المشتركة بين البلدين، واخر تطورات الاوضاع علئ الساحة الليبية ، وكذلك إبرام اتفاقيات وعدد من مذكرات التفاهم مع اللجنة العليا الليبية المصرية.

وبحسب مصادر مطلعة في مطار القاهرة، استقبل رئيس الحكومة الليبية والوفد المرافق له في المطار، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وذلك فور وصوله علي طائرة خاصة قادمة من ليبيا ، وعقد جلسه مباحثات قصيرة في استراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أكد مواصلة الجهود للتنسيق مع الليبيين لإجراء الانتخابات نهاية العام ، وذلك خلال استقبال السيسي لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، وقائد الجيش خليفة حفتر في القاهرة خلال الساعات الماضية ، وأكد السيسي حرص مصر على منع التدخلات الخارجية التي تهدف لتنفيذ أجنداتها الخاصة ، كما ثمن السيسي حرص عقيلة صالح وحفتر على إنفاذ إرادة الشعب الليبي .