شاهدى نصائح عامة لشراء الملابس مع ريهام عنانى

قالت ريهام العنانى، الفاشون بلوجر، إنه لا يوجد فرق كبير بين الفاشونستا والفاشون بلوجر وليس هناك سوى اختلاف المسميات ليس إلا.

وأضافت "العنانى"، خلال حوارها ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، أن البلوجر يسعى دائما ليظهر للناس كل ماهو جديد، وإنما الفاشونستا تسعى للترند والفاشون والمهرجانات الخاصة بالموضة.



فى سياق متصل، قالت ريهام عناني ، إن حبها للموضة ظهر منذ سن صغيرة، حيث كانت تقوم بقص الملابس القديمة وتحويلها لقطع مختلفة وجديدة .

وتابعت ريهام عناني ، أنها طورت نفسها ، من خلال الكورسات ، موضحة أن مجال الموضة يحتاج لفن وجرأة .